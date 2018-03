Manifestantes? Não, só turistas

Isolado do centro de Brasília, à beira do Lago Paranoá, o Palácio da Alvorada costuma ser um lugar de calma movimentação - alguns seguranças, poucos visitantes e, com sorte, emas desfilando pelo gramado -, mas ontem os ministros que se dirigiram ao local para se reunir com a presidente Dilma Rousseff foram apresentados a uma nova categoria: o turista-manifestante.

Ao estacionar o carro na entrada do Alvorada, a ministra da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas, foi surpreendida no portão de entrada por uma mulher que, histérica, queria uma fotografia com a ministra. Mesmo sem saber quem era ela.

Diante da recusa da ministra, a popular, que não quis se identificar, disparou: "Você vai ver então! A coisa já está preta e vai ficar ainda pior". Acuada, a ministra acabou posando para a fotografia. Outras pessoas rodearam o carro durante a abordagem.

Família. Uma família que que também visitava o local como um ponto turístico aproveitou a movimentação de carros oficiais para entoar o coro "o professor vale mais que o Neymar", grito comum nas manifestações de ruas das últimas semanas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 18h, perto do início da final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, o Alvorada já estava vazio, devolvido a sua rotineira tranquilidade.