Manifestações pedirão julgamento do mensalão Diversos movimentos anticorrupção sairão hoje às ruas com um objetivo em comum: pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a votar, ainda este ano, o caso do mensalão. Os grupos, que se organizam por meio de redes sociais, preveem manifestações em 81 cidades do País. Em São Paulo, o protesto está marcado para as 16 horas, com saída do Masp, na Avenida Paulista. São esperadas cerca de 10 mil pessoas.