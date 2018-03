Manifestações fazem 'Super-Homem' desistir de viagem para divulgar filme

As manifestações no Brasil afastaram até o Super-homem. Em comunicado divulgado ontem, a Warner Bross informou que a vinda de Henry Cavill, novo intérprete do personagem, foi cancelada. A turnê de divulgação de O Homem de Aço, que será lançado no dia 12, incluía uma série de eventos com o ator nos próximos dias. Com direção de Zack Snyder, a megaprodução tem ainda no elenco Kevin Costner, Julia Ormond e Russell Crowe.

Na semana passada, a Paramount já havia anunciado que a vinda de Brad Pitt ao Brasil para divulgar Guerra Mundial Z tinha sido cancelada. Da mesma forma, a justificativa foi a série de protestos que ocorrem nas ruas do País. O ator deveria participar de uma pré-estreia do filme no Rio, no dia 24.