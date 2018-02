Mande perguntas para os debates entre candidatos a presidente e ao governo de SP

São Paulo - Os internautas vão poder participar dos debates com os candidatos à Presidência da República e ao governo de São Paulo, promovidos pelo Estado, pela TV Cultura e pelo YouTube, em setembro.

A exemplo das eleições municipais de 2012, o eleitor grava um vídeo com a pergunta que deseja ver respondida, publica no YouTube e envia o link por meio de um formulário em que informa para qual debate é a questão. O vídeo deve ter até 30 segundos, não pode conter ofensas e a pergunta não pode ser direcionada a um candidato específico.

As perguntas serão selecionadas por jornalistas dos organizadores do evento e exibidas durante o debate. O encontro entre os candidatos ao governo paulista será no dia 15 de setembro e o dos presidenciáveis, no dia 22, ambos às 16h. O debate terá transmissão simultânea pela TV Cultura, pela Rádio Estadão, pelo YouTube e pelos portais estadao.com.br e cmais.com.br