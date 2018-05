Manaus terá transporte público gratuito para eleições A prefeitura de Manaus vai pagar R$ 1,2 milhão para garantir passagem gratuita no dia da eleição. A gratuidade do transporte coletivo na capital acontece desde 2002, após pedido de Tribunal Regional Eleitoral, na tentativa de diminuir as abstenções. A iniciativa deve beneficiar mais de 600 mil eleitores que usam ônibus no dia das eleições.