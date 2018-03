Maluf rouba a cena em jantar de apoio O ex-prefeito e hoje deputado federal Paulo Maluf (PP) roubou a cena em jantar no restaurante Figueira Rubaiyat do qual políticos paulistas participaram ontem em apoio a Henrique Eduardo Alves. Questionado sobre as denúncias que pesam sobre o peemedebista, como direcionamento de emendas para empresa de um ex-assessor, Maluf, também alvo de várias denúncias, disse: "Há muitos padres acusados de pedofilia, e nem por isso eu deixo de ser católico".