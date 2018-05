Maluf expõe planos em encontro com magistrados O candidato do PP à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf, almoçou hoje com a diretoria da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), na sede na instituição, no centro da capital paulista. Durante o encontro, Maluf falou sobre planos de governo e ouviu reivindicações. À tarde, fez carreata e caminhou pelo bairro Artur Alvim, na zona leste da cidade. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), concedeu entrevista à tarde para um jornal impresso. A candidata do PPS, Soninha Francine, caminhou no início da tarde acompanhada de militantes e candidatos a vereador do partido pelo centro. Levy Fidelix, do PRTB, deu entrevista à tarde a uma rádio. À noite, visita bases de candidatos a vereador na zona leste da cidade. Renato Reichmann, do PMN, fez caminhada pela manhã na zona leste acompanhado de candidatos a vereador do partido. À tarde, visitou um colégio de ensino fundamental, na zona sul. O candidato da aliança "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), Ciro Moura, participou da cerimônia do Dia do Perdão em uma mesquita no centro da capital. Edmilson Costa (PCB) e Anaí Caproni (PCO) não tiveram agenda pública de campanha.