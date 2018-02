Mal-estar deixa Hereda e seu vice na berlinda

A entrevista do presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, na segunda-feira, admitindo ter omitido pagamento antecipado do Bolsa Família foi considerada um completo desastre pela presidente Dilma Rousseff e por outros setores do governo.

O mal-estar com a forma de condução da crise que envolveu o pagamento do benefício do principal programa social do governo se estende não apenas a Hereda, mas sobretudo ao vice-presidente de Habitação do banco, José Urbano.

Na semana passada, Urbano informara que a antecipação do pagamento só foi decidida após a divulgação dos boatos, para preservar a integridade física dos beneficiários que fossem em busca do seu benefício. A avaliação no Planalto é que faltou preparo ao comando do banco.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Integrantes do governo defendem uma punição, pelo episódio, mas assessores dão a entender que a tendência é manter o presidente da Caixa no cargo. O mesmo não se pode dizer do vice-presidente, em relação ao qual as cobranças são maiores: ele corre o risco de perder o posto.

Com a confiança da presidente e do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Hereda estaria fazendo um bom trabalho - afinal, o banco vem apresentando bons resultados, em contraponto aos de outras instituições financeiras. No primeiro trimestre, a Caixa registrou lucro de R$ 1,3 bilhão e apresentou um crescimento de 12,5%. Valor bem superior, por exemplo, ao do Banco do Brasil - que teve alta de apenas 2,2% no período - e de bancos privados.

A Caixa segue sendo peça-chave na estratégia de política econômica para a retomada do crescimento econômico.