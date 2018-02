Mais de 400 mil concorrem às vagas de vereador

O PMDB, partido com mais candidatos a prefeito, tem também o maior número de nomes para vereador: 41,5 mil. Em seguida, vem o PT, com 39,6 mil pessoas. Em relação a 2008, os petistas foram os que mais cresceram em número de candidatos a vereador, com um acréscimo de 24%. Em seguida, aparece o PSB, com 24,6 mil candidatos, aumento de 23%. A quantidade de nomes para vereador aumentou em quase todos os partidos, exceto no DEM, que perdeu 4,3 mil.