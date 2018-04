Mais de 27 milhões de pessoas votam no 2.º turno no Brasil

Aproximadamente 27,1 milhões de pessoas deverão votar no segundo turno das eleições municipais de 2008 neste domingo, 26, o que representa 21,08% do eleitorado nacional apto a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os candidatos disputam a prefeitura de 30 municípios do Brasil, sendo 11 capitais e 19 cidades com mais de 200 mil eleitores. Veja também: ONDE VOTAR: Confira local e veja endereço no mapa TRE-SP distribui urnas eletrônicas para o 2.º turno em SP Especial: Perfil dos candidatos nas capitais 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Mais de 77 mil urnas eletrônicas serão utilizadas nas eleições deste domingo. O horário de votação é o mesmo do primeiro turno, ou seja, entre 8 e 17 horas, respeitado o horário do município. Além das 30 cidades, o município de Benedito Leite, no Maranhão, também vai ter eleição neste domingo, pois o primeiro turno foi cancelado por conta de atos de vandalismo e de violência. O eleitor registrado em um dos 30 municípios onde haverá segundo turno está apto a votar, mesmo que tenha se ausentado no primeiro turno. No entanto, a participação no segundo turno não isenta o eleitor de justificar a ausência no dia 5 de outubro. Das capitais, além de São Paulo, que tem mais de 8 milhões de eleitores, haverá segundo turno no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Belém, São Luís, Cuiabá, Florianópolis e Macapá.