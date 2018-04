Maioria dos municípios terá resultados hoje, prevê TSE O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, disse que os resultados das eleições municipais serão conhecidos hoje mesmo "na imensa parte do território nacional". "Os vencedores serão conhecidos hoje na grande maioria dos municípios", disse o ministro, que concede entrevista coletiva em Brasília para falar do andamento das eleições. Ele admitiu que o resultado da apuração pode não sai hoje em alguns municípios mais afastados, com dificuldades de infra-estrutura e comunicações. "Não podemos descartar um ou outro problema em cidades que tenham a infra-estrutura de comunicação mais precária".