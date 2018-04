Maia questiona TSE se terá de sair do País toda vez que Temer viajar

BRASÍLIA - Para evitar ter de sair do País toda vez que o presidente Michel Temer viajar, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apresentou nesta quarta-feira, 25, uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber se pode assumir o Palácio do Planalto quando o emedebista estiver em missão oficial no estrangeiro.

+ Temer viajará ao Sudeste Asiático em maio e Cármen assumirá Presidência da República novamente

Como Temer não tem vice, cabe a Maia assumir a Presidência na ausência do presidente. Pela legislação eleitoral, no entanto, quem assume um posto no Executivo seis meses antes das eleições se torna inelegível, podendo somente disputar o pleito como candidato a presidente.

O questionamento ao TSE acontece porque Temer tem uma nova viagem programada, desta vez para países do Sudeste Asiático, entre os dias 7 e 14 de maio. No dia 13, quando Temer foi ao Peru participar da Cúpula das Américas, Maia viajou ao Panamá e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), foi para o Japão. Na ocasião, quem assumiu o Planalto foi a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

+ Presidente em exercício, Cármen Lúcia despacha no Planalto e deve levar minicomitiva

Apesar de ser pré-candidato à Presidência, Maia teme que o fato de assumir o posto durante as viagens de Temer o impeça de poder disputar novamente um mandato na Câmara. A menos de seis meses da eleição, o democrata continua com apenas 1% nas pesquisas de intenção de voto.

O presidente da Câmara também acredita que se ausentar do País pode prejudicar as votações no Congresso e atrapalhar a sua agenda de pré-campanha. A consulta do DEM será relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso. O caso terá de ser analisado pelo plenário do TSE.