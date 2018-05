Lula volta a SP no sábado para reforçar campanha de Marta Menos de um mês após participar da campanha de Marta Suplicy à prefeitura de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna à cidade no próximo sábado para mais um comício em apoio à petista. Marta permanece na liderança das pesquisas de intenção de voto, mas perdeu três pontos percentuais na última sondagem do Datafolha, chegando a 37 por cento. Seu adversário no segundo turno é incerto. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) está em segundo nas pesquisas (21 por cento), pela primeira vez à frente numericamente de Geraldo Alckmin (PSDB), agora com 20 por cento, que permaneceu no segundo posto durante a maior parte da campanha. "Pela sua força política e história, o presidente Lula vai ajudar a aumentar os índices de intenção de voto da Marta", disse o coordenador de campanha da petista, deputado Carlos Zarattini. Batendo recordes constantes de aprovação, Lula alcançou 64 por cento de avaliação positiva e deve explorar ao lado de Marta a parceria do governo federal com São Paulo. Além da capital paulista, Lula vai emprestar seu prestígio político a outros candidatos do PT na região da Grande São Paulo. No mesmo dia do comício com Marta, Lula participa de ato de campanha em Mauá, ao lado do candidato Oswaldo Dias (PT), favorito na disputa na cidade. No fim de semana seguinte (27 e 28 de setembro), há expectativa de o presidente apoiar os candidatos petistas Emídio de Souza, em Osasco; Sebastião Almeida, em Guarulhos; e Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo, neste último caso pela segunda vez. O ato de campanha ao lado de Marta será realizado na Vila Nova Cachoeirinha, região noroeste da capital, onde, segundo o coordenador da campanha, Marta alcança bons índices de intenção de votos. "Queremos potencializar", disse. O comício anterior de Lula em São Paulo ocorreu em 30 de agosto. No mesmo final de semana, ele esteve em São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema. (Reportagem de Carmen Munari)