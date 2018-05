Lula volta a participar de comício de Marta amanhã O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subirá amanhã aos palanques dos candidatos do PT às prefeituras de São Paulo, Marta Suplicy, e de Mauá (SP), Oswaldo Dias, informaram diretórios dos partidos dos dois municípios. O comício de Marta está marcado para as 10 horas, no final da Avenida Inajá de Souza, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Depois, o presidente subirá a um palanque na Avenida Portugal, ao lado de Oswaldo Dias. É a segunda vez que Lula vai a São Paulo pedir votos para candidatos aliados. No dia 30 de agosto ele participou de uma carreata e de um comício de Marta Suplicy na capital, de um comício de Luiz Marinho, em São Bernardo, e também subiu ao palanque de Mário Reali, em Diadema. No dia seguinte, o presidente deu apoio à campanha do petista Vanderlei Siraque, em Santo André. A participação do presidente na campanha de Sebastião Almeida, candidato a prefeito de Guarulhos, foi adiada. Lula está em Natal (RN), de onde embarca ainda hoje para São Paulo. O embarque do presidente para Nova York (EUA), onde passará a próxima semana, está marcado para as 15 horas de domingo, na capital paulista.