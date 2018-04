Lula vai retomar campanhas do PT no Grande ABC Confirmando sua predileção pela região definida como o berço do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará ao ABC neste final de semana para reafirmar, mais uma vez, seu apoio às candidaturas do ex-ministro Luiz Marinho (São Bernardo), do deputado estadual Vanderlei Siraque (Santo André) e do ex-prefeito Oswaldo Dias (Mauá). A participação de Lula em atividades dos prefeituráveis foi confirmada pelo chefe de Gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que já comandou as secretarias de Comunicação e de Governo em Santo André nos governos de Celso Daniel. Nas três cidades do ABC os candidatos ficaram muito próximos dos 50% de votos válidos em 5 de outubro, o que, com mais um voto, lhes garantiria a vitória em primeiro turno. O presidente também deve participar de atividades de campanha de outro petista que venceu no primeiro turno com 48,7% dos votos: Sebastião Almeida, em Guarulhos. Ele vai disputar com o tucano Carlos Roberto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.