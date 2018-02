Lula terá canal com vídeos em site de Haddad Com a propaganda eleitoral liberada na internet a partir de hoje, o PT começa a exibir vídeos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no site de seu candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. O objetivo é colar as imagens do ex-presidente e seu afilhado antes do início da exibição dos programas eleitorais na TV, em 21 de agosto.