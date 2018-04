Lula se diz animado com desempenho de Haddad

Durante o dia, Lula recebeu a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. No encontro, ele contou que está bastante animado com o desempenho de Fernando Haddad no atual cenário eleitoral. Pesquisa Datafolha divulgada no fim de semana apontou que o petista, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, oscila entre 3% e 4% das intenções de voto. "Ele está muito animado com a candidatura dele. Se ele já deu força ao pré-candidato desde a discussão interna, imagine quando esse debate for público", disse Padilha. / GUSTAVO URIBE