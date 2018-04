Lula recebe Eduardo Paes e Márcio Lacerda O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje no Palácio do Planalto os prefeitos eleitos de duas capitais: às 11 horas, Márcio Lacerda (PSB), que derrotou em Belo Horizonte o peemedebista Leonardo Quintão com apoio do PSDB e do PT. Às 11h15, Lula tem encontro com Eduardo Paes (PMDB), que venceu no Rio de Janeiro o candidato da aliança PV-PSDB-PPS, Fernando Gabeira. Paes anunciou que agradecerá a Lula pelo apoio recebido durante a campanha, depois de ter pedido desculpas ao presidente pelas duras críticas que lhe fazia quando deputado federal. Ao final do dia, o presidente visita em São Paulo o 25º Salão Internacional do Automóvel, no Parque Anhembi. Para as 20 horas, está previsto o embarque do presidente, no Aeroporto de Guarulhos, para El Salvador.