Lula prorroga sessões de fono com foco na eleição

Depois de cinco meses de tratamento contra um câncer na laringe, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu fazer mais sessões de fonoaudiologia para recuperar e, principalmente, potencializar sua voz. O objetivo é fazer com que a voz fique mais clara, resistente e forte para a agenda eleitoral que o ex-presidente pretende cumprir neste ano.

Ontem, após mais uma sessão de fono no Hospital Sírio-Libanês, Lula recebeu, por cerca de meia hoje, a visita do ex-jogador Ronaldo Nazário. À tarde, Ronaldo tuitou sobre o encontro: "Muito feliz de ter visto o presidente Lula forte e bem! Exemplo de superacão! Falamos de copa, seleção, terceiro setor..."

Lula tem feito sessões de fonoaudiologia desde janeiro, quando deu início ao tratamento de radioterapia. Devido aos efeitos colaterais, o ex-presidente ficou com a voz rouca, teve inflamação na garganta, desenvolveu mucosite (inflamação na mucosa) e passou a ter dificuldades de deglutição e salivação.

A deglutição, segundo sua assessoria, melhorou desde a semana passada, e a expectativa dos médicos é de que em dois ou três meses ele não tenha mais problemas de salivação.

De acordo com a assessoria do Instituto Lula, a voz do ex-presidente ainda não está 100% recuperada. Apesar de estar mais nítida e próxima do que era sua voz antes do tratamento químio e radioterápico, Lula ainda não consegue manter o tom de voz em diálogos prolongados. Após algum tempo falando, a voz volta a ficar rouca e falha, o que é considerado uma sequela temporária do tratamento.

O ex-presidente nunca havia se submetido aos exercícios de fonoaudiologia e gostou da possibilidade de voltar aos palanques com a voz "ainda melhor". Como a radioterapia não deixou sequelas nas cordas vocais, o ex-presidente decidiu manter por tempo indeterminado as sessões diárias de 30 minutos.

Compromissos. Lula ficará em seu apartamento, em São Bernardo do Campos, neste feriado de Páscoa. No próximo sábado, a família vai comemorar o aniversário da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que completará 62 anos.

No dia 14, Lula fará sua primeira aparição pública, desde que recebeu a notícia de remissão do tumor, em inauguração de um Centro Educacional Unificado (CEU), em São Bernardo. Lula atende a um pedido especial do prefeito Luiz Marinho e estará na inauguração junto com a senadora Marta Suplicy e o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, também foi convidado.