Lula pede voto a candidato do PT no Recife "No dia cinco (de outubro), vote certo, vote João da Costa". O pedido feito hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante inserções na televisão, em favor do candidato do PT à Prefeitura do Recife, João da Costa, primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Na gravação, realizada na casa do governador Eduardo Campos (PSB), na sexta-feira, depois da programação na cidade, Lula elogia o seu candidato, afirma que ele conhece os problemas do Recife "como poucos" e cita o mote da campanha petista "a mudança tem que continuar". O presidente destaca ainda que, se eleito, João da Costa vai fazer parcerias com o governo do Estado e com o governo federal. Ao gravar em favor de João da Costa, Lula quebrou a promessa de que não gravaria nas cidades onde possui mais de um aliado. Carlos Eduardo Cadoca (PSC), outro candidato à prefeitura do Recife, é aliado da base governista. João da Costa é identificado como o candidato do presidente, mas o próprio Lula dirigindo-se ao eleitor pode provocar maior efeito. A expectativa dos governistas é que a gravação do presidente, que deverá ser repetida em inserções e nos programas eleitorais gratuitos, ajude a levar o candidato a ganhar no primeiro turno da eleição. Além de apoiado pelo prefeito do Recife, João Paulo (PT), que cumpriu seu segundo mandato, pelo governador e pelo presidente - todos com ampla aprovação popular no Recife - João da Costa comanda uma coligação de 16 partidos que juntos têm 400 candidatos a vereador. Sua campanha já teve o reforço do ministro da Justiça, Tarso Genro, e do presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, que participaram de eventos ao seu lado, no Recife.