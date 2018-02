Lula participará de comícios ainda hoje Após fazer sua primeira participação da campanha da candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, na manhã de hoje, em comício de Marta na zona leste da capital, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiu para seu apartamento em São Bernardo do Campo. Mas a agenda de participação do Presidente nas campanhas de candidatos petistas ainda não terminou por hoje. O próximo compromisso de Lula será um comício na Área Verde, em São Bernardo do Campo, às 18h deste sábado, para reforçar a candidatura de Luiz Marinho à prefeitura da cidade. Após negociação na semana passada com representantes do PT de São Paulo, Lula também aceitou participar das campanhas de candidatos do partido em Diadema e Santo André. Ainda hoje, às 19h, o Presidente participará de comício do petista Mário Reali, na Praça da Moça, em Diadema. Amanhã pela manhã, Lula volta a subir no palanque do candidato petista Vanderlei Siraque, marcado para as 11 horas na Vila Luzita, em Santo André.