Lula participa no sábado de novo evento de apoio a Marta No momento em que a campanha de Marta Suplicy (PT) enfrenta dificuldades e críticas até mesmo por parte de petistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva virá novamente à capital paulista para demonstrar seu apoio à candidata à Prefeitura da cidade. Lula estará em São Paulo no sábado e participará de um encontro de Marta com movimentos sociais durante a manhã, na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, região central. A expectativa do partido é de reunir centenas de pessoas na tentativa de alavancar a candidatura da petista. De acordo com pesquisa Ibope divulgada hoje, Marta está 12 pontos porcentuais atrás do atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC). A última sondagem que se tinha em mãos, do Datafolha, apontava uma diferença maior entre os dois, de 17 pontos. Porém, os dois institutos de pesquisa possuem metodologias diferentes, o que dificulta uma comparação entre os levantamentos. Na retomada da campanha no segundo turno, a campanha de Marta, que concorre pela coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), foi fortemente criticada por ter veiculado uma inserção na televisão na qual questionava sobre a vida pessoal de Kassab. Petistas como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, reconheceram ter havido um erro na condução da propaganda. A presença de Lula em atos de campanha não deve se restringir apenas a São Paulo. O roteiro do presidente não está fechado ainda, mas o PT deseja que ele participe de comícios também no ABC paulista. A expectativa é que Lula demonstre novamente seu apoio às candidaturas dos petistas Vanderlei Siraque, em Santo André; Sebastião Almeida, em Guarulhos; e Oswaldo Dias, em Mauá. Na manhã de domingo já está confirmado um evento com Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo.