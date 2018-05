Lula participa de comícios em SP neste final de semana No último final de semana antes do primeiro turno dessas eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um agenda cheia no Estado de São Paulo. Lula não fará mais um comício em São Paulo para ajudar a candidata do PT, Marta Suplicy, mas irá a quatro cidades do interior para alavancar os candidatos petistas na disputa. No sábado, Lula fará comícios em São José dos Campos, Guarulhos e Osasco e, no domingo, ele irá a São Bernardo do Campo. Existe ainda a possibilidade, não confirmada, de o presidente também participar de comício em Suzano. Em São José dos Campos, Lula participará de evento de campanha ao lado do candidato a prefeito da cidade pelo PT, Carlinhos Almeida. Em seguida, ele irá para Guarulhos, onde dará apoio a Sebastião Almeida. Em Osasco, o presidente fará comício com o prefeito Emídio de Souza, que concorre à reeleição. No dia seguinte, em São Bernardo, Lula vai participar de outro comício ao lado de Luiz Marinho, que foi ministro do Trabalho de seu governo. Esta será a terceira rodada de comícios do presidente no Estado neste primeiro turno das eleições. No último sábado, Lula participou de eventos de campanha de Marta Suplicy em São Paulo e de Oswaldo Dias, em Mauá. No dia 30 de agosto, ele participou de uma carreata e de um comício de Marta Suplicy - "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) - na capital paulista, de um comício de Luiz Marinho, em São Bernardo, e de um de Mário Reali, em Diadema. No dia seguinte, o presidente deu apoio à campanha do petista Vanderlei Siraque, em Santo André.