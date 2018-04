Lula participa da campanha de Marta neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a São Paulo para participar das campanhas dos petistas Marta Suplicy à Prefeitura da capital, neste sábado, e Luiz Marinho à prefeitura de São Bernardo, no domingo. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Ele confirmou o ato durante visita na capital de Moçambique, Maputo, pouco antes de embarcar para a Ilha de Ascencion, de onde seguiu para São Paulo. "Eu vou ter um ato São Paulo, com participação de lideranças populares. É um ato com a Marta, um ato com os movimentos sociais", disse Lula, acrescentando: "E, no domingo, estarei participando do meu último ato de campanha - com o companheiro Luiz Marinho. Aí, encerro a minha campanha." O presidente informou ainda que na próxima semana retomará o expediente no Palácio do Planalto. "Volto a Brasília para fazer o que tenho de fazer: trabalhar, trabalhar." (Com Leonencio Nossa, enviado especial)