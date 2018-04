Lula não subirá em palanque onde disputa é entre aliados

Na parte política da reunião do grupo de Coordenação Política, realizada nesta manhã no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que não subirá, durante o segundo turno, em palanque de cidades onde a disputa é entre os candidatos da base aliada. Segundo fontes do Planalto, Lula tentou tranqüilizar ministros da área política de que não se envolverá nas disputas de Salvador e Porto Alegre, onde o PT disputa o segundo turno com o PMDB, nem no Rio de Janeiro, onde o PMDB disputa com o PV. Veja Também: Geografia do voto: desempenho dos partidos nas últimas eleições Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Mapa: a disputa nas capitais O grupo da coordenação avaliou, segundo essas fontes, que a eleição no primeiro turno foi "muito boa" para os partidos da base governista que conseguiram vitória em cidades importantes.