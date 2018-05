Lula grava programa de petista em Ribeirão Preto-SP A menos de duas semanas do primeiro turno da eleição municipal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou depoimento de apoio ao candidato a prefeito de Ribeirão Preto (SP) pela coligação "Por uma Ribeirão Mais Saudável" (PT-PRP), Feres Sabino. A gravação foi feita no fim de semana em São Paulo e está prevista para ir ao ar no programa de televisão desta noite, de acordo com a assessoria do candidato. A gravação é encarada como uma das últimas tentativas de tirar Sabino do incômodo quarto lugar apontado na mais recente pesquisa divulgada dia 29 de agosto pelo Ibope e pela EPTV, afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo. Pela pesquisa, a deputada estadual Dárcy Vera (DEM) venceria no primeiro turno com 65% das intenções de voto. O atual prefeito e candidato à reeleição, Welson Gasparini (PSDB), tem 13%, o deputado estadual Rafael Silva (PDT) está com 4% e Sabino possui apenas 2%. A pesquisa ouviu 602 eleitores, tinha margem de erro de quatro pontos porcentuais e foi registrada na 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto sob número 04/08. Na sexta-feira, o ex-ministro da Fazenda e deputado federal Antonio Palocci (PT-SP) comentou a difícil missão de levar Sabino à prefeitura da cidade, a qual governou por duas vezes, e chegou a se comparar com o atual candidato. O deputado lembrou que, em 1992, também tinha 2% e estava em quinto lugar na disputa local, mas foi eleito para seu primeiro mandato (1993-1996). Além de Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e os senadores paulistas Eduardo Suplicy (PT) e Aloizio Mercadante (PT) também gravaram mensagens e pediram voto ao candidato petista em Ribeirão Preto.