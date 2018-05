Lula estuda nova visita a petistas no ABC Entusiasmado com a possibilidade de o PT voltar a ter a maioria dos prefeitos nas sete cidades do ABC paulista, berço do partido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu duro nos adversários ontem, em São Bernardo do Campo, durante comício do candidato Luiz Marinho e anunciou no palanque a disposição de adequar sua agenda para "fazer um almoço, no sábado (véspera do primeiro turno), com todos os candidatos (petistas) a prefeito da região". O PT elegeu cinco dos sete prefeitos do ABC em 2000, quando Lula ainda não era presidente, mas em 2004 elegeu apenas dois (Santo André e Diadema). Agora, todas as pesquisas de intenção de voto apontam candidatos petistas à frente em Santo André (Vanderlei Siraque), São Bernardo (Luiz Marinho), Diadema (Mário Reali) e Mauá (Oswaldo Dias). O PT só não tem chances de vencer em São Caetano do Sul, onde o atual prefeito, José Auricchio Júnior (PTB), aparece muito à frente dos concorrentes (72%, segundo o Ibope). O partido também vai mal em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde, respectivamente, os atuais prefeitos, Clóvis Volpi (PV) e Adler Kiko Teixeira (PSDB), lideram com folga. Nessas três cidades não há segundo turno, porque todas têm menos de 200 mil eleitores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.