Lula está no palanque de Marta Suplicy Após percorrer cerca de três quilômetros em carreata da candidata petista Marta Suplicy pelas ruas do bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou há instantes ao palanque do comício petista, montado próximo a estação Jardim Helena da CPTM. Lula subiu ao palanque da candidata Marta Suplicy acompanhado dos senadores Eduardo Suplicy e Aloísio Mercadante, ambos do PT-SP, da deputada federal Luíza Erundina (PSB-SP) e do deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Além do comício de Marta na zona leste de São Paulo, Lula ainda irá dedicar o restante do fim de semana às campanhas de candidatos petistas às prefeituras da região do ABC. Às 16 horas, o Presidente segue para São Bernardo do Campo, onde deverá reforçar a candidatura de Luiz Marinho à prefeitura da cidade, com um comício na Área Verde. Após negociação na semana passada com representantes do PT de São Paulo, Lula também aceitou participar das campanhas de candidatos do partido em Diadema e Santo André. Hoje à noite, ele estará no comício do petista Mário Reali, na Praça da Moça, em Diadema. Amanhã pela manhã, Lula volta a subir no palanque do candidato petista Vanderlei Siraque, marcado para as 11 horas na Vila Luzita, em Santo André.