Lula escolheu Dilma para disputar em 2010, diz Tarso O ministro da Justiça, Tarso Genro, sinalizou hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defenderá a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência da República em 2010. Em entrevista à Agência Brasil, Tarso afirmou perceber "uma série de sinais" de que Lula fizera uma escolha a ser proposta ao PT. "Ela é visível. É a ministra Dilma", afirmou. Tarso aproveitou para endossar a opção do presidente por Dilma. "Acho que é uma escolha boa, que tem condições de ser acolhida pelo partido e fazer uma grande campanha." E reforçou a tese de que o PT chegará a 2010 forte o suficiente para eleger o sucessor do presidente. "O PT está amadurecendo. Não chegará absolutamente unificado em lugar nenhum, porque é um partido plural", disse. "Chegará suficientemente forte para promover uma coalizão de centro-esquerda e dar continuidade ao trabalho do presidente."