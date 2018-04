Lula e Serra marcam presença em eleição de Guarulhos Na última semana antes da eleição, os candidatos que disputam o segundo turno em Guarulhos, Sebastião Almeida (PT) e Carlos Roberto (PSDB), intensificam suas campanhas em busca dos últimos eleitores indecisos. Esta campanha municipal tem alguns ingredientes novos. Talvez pela primeira vez em sua história, a cidade - que tem o segundo maior colégio eleitoral do Estado - recebeu a visita de alguns dos mais importantes personagens da República para apoiar um ou outro candidato, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, José Serra. Estiveram em Guarulhos, em defesa da candidatura do petista, além de Lula, os ministros Dilma Rousseff, Luiz Dulci e Tarso Genro. Do lado tucano, além de Serra, marcaram presença o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), o ex-governador e candidato derrotado na capital Geraldo Alckmin, que emprestaram apoio a Roberto. Vitorioso no primeiro turno, com 47,22% dos votos, Almeida afirmou que manterá, nesta última semana, o mesmo roteiro que tem sido sua marca nas eleições: carreatas, principalmente pelos bairros periféricos, com o atual prefeito Elói Pietá (PT) a tiracolo. "Vamos intensificar o corpo-a-corpo e ampliar, cada vez mais, o diálogo com a população." Segundo colocado no primeiro turno, com 23,74% dos votos, Roberto, por sua vez, também aposta na campanha de rua para derrotar o adversário. "Vamos fortalecer mais a propaganda de rua, já que não temos programa eleitoral de TV na cidade. Nossa mídia é o caminhão de som e pretendemos potencializar seu uso", comentou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.