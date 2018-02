Lula e Marta chegam para carreata em São Miguel Paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou há instantes à zona leste de São Paulo, onde fará carreata seguida de comício em São Miguel Paulista acompanhado da candidata petista à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. A carreata com Lula e Marta em carro aberto seguirá por cerca de três quilômetros do bairro. Segundo a organização do evento, são aguardadas cerca de dez mil pessoas para o comício. Veja também: Expectativa é grande para comício de Marta Suplicy em SP Confira o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Paulo Às 16 horas, o presidente segue para São Bernardo do Campo, onde reforça a candidatura de Luiz Marinho à prefeitura, com um comício na Área Verde.