Lula diz que oposição teve pior desempenho no 1º turno Em reunião do conselho político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou hoje que a oposição teve pior desempenho que os aliados no primeiro turno. "O PSDB, o DEM e o PPS devem estar preocupados", disse, segundo o líder do PT na Câmara, Maurício Rands (PE). "Já os partidos aliados estão satisfeitos, pois tiveram ótima performance nas capitais." O presidente informou que, na próxima semana, fará uma avaliação das disputas eleitorais no segundo turno. Em oito das 11 capitais onde terá segundo turno, a disputa será entre candidatos aliados. É certo, porém, que ele não irá ao Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, onde a briga é entre aliados. Representantes do PT no encontro do conselho político chegaram a pedir que o presidente suba nos palanques de Mário do Rosário, em Porto Alegre, e Walter Pinheiro, em Salvador. Lula não está disposto a ir. Ministros do governo, como Dilma Rousseff, da Casa Civil, deverão dar apoio aos petistas.