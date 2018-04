Lula diz que Marta é vítima de preconceito

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu nesta sexta-feira,10, durante evento com evangélicos em São Paulo que a candidata do PT à Prefeitura, Marta Suplicy, seja eleita e avaliou que ela tem sido "vítima de preconceito". "Estou convencido de que esta mulher sofreu uma campanha de preconceito nessa cidade justamente pelas coisas boas que fez", atacou Lula, reforçando que ele próprio foi vítima de preconceito diversas vezes em sua vida. Veja Também: GEOGRAFIA DO VOTO: confira o desempenho dos partidos em TODO o País Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? "Eu lembro quantas infâmias e quantas mentiras contaram a meu respeito", declarou o presidente. Segundo Lula, o objetivo de governar é priorizar aqueles que mais precisam. "Todos são filhos de Deus, mas Deus olha mais para aqueles que mais precisam dele." Lula exaltou as medidas e programas tomados em seu governo, como o Bolsa-Família e o Pro-Uni, e afirmou ter sido muito criticado por alguns setores da sociedade. "As pessoas não sabem o milagre da multiplicação de R$ 50 na mão de um pobre", afirmou, criticando "as pessoas que tiveram tudo na vida de mão beijada". Lula citou até a crise vivida nos Estados Unidos para pedir votos para Marta. "Para a gente vencer esta crise acho importante dar a esta companheira a oportunidade de governar essa cidade." Lula avaliou que a crise americana "é grave" e deve atingir o mundo inteiro, mas destacou que ainda não atingiu o Brasil. "É uma crise de trilhões e trilhões de dólares e com a graça de Deus ela não chegou ao Brasil", apontou, carregando no fraseado religioso. Segundo Lula, tem gente pedindo a Deus para a crise chegar ao Brasil, mas reconheceu a chance dela afetar a economia brasileira. Entretanto, fez questão de frisar: "O Brasil nunca esteve tão preparado como está." O presidente prometeu ainda a continuidade dos investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e da Petrobrás. "Eu acho que vamos terminar o ano bem", avaliou. Ainda assim, o presidente fez um alerta para "versões terroristas" sobre a crise. "A crise é grave, mas ainda não chegou aqui." E emendou: "Nós vamos enfrentar do jeito que ela tem de ser enfrentada." A participação de Lula no evento de apoio a Marta com evangélicos foi acertada de última hora. Apesar do atraso de mais de uma hora para o início do evento, o presidente ainda discursou por cerca de 20 minutos, porque teve de voltar hoje a Brasília para participar da comemoração de aniversário de 200 anos do Banco do Brasil. Comentou-se no evento de hoje que o atraso de Lula estava relacionado a uma gravação para o programa do horário eleitoral gratuito da petista, mas a assessoria da candidata negou a informação.