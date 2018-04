Lula diz que espera 2º turno tão grandioso quanto o primeiro

Em seu programa semanal Café com o Presidente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou "extremamente importante" que o segundo turno das eleições municipais de 2008 tenha a mesma "qualidade" e "grandiosidade" do primeiro turno. Ele disse esperar que todos os candidatos que disputarão o segundo turno "elevem o nível do debate" para que as pessoas se sintam "motivadas e engrandecidas em participar desse momento democrático brasileiro". Leia também: Popularidade de Lula não transfere votos para aliados O presidente afirmou que o sistema de voto eletrônico adotado durante o processo eleitoral brasileiro é "quase perfeito". Ele disse que tem conversado com presidentes de outras nações no sentido de "oferecer" a tecnologia brasileira. "As eleições de alguns países chamados desenvolvidos, como os Estados Unidos, às vezes passam semanas sem ser apuradas. Aqui no Brasil você tem 130 milhões de eleitores votando e, depois de três ou quatro horas, já está sabendo o resultado na maioria das cidades. É uma demonstração de que vale a pena a gente acreditar e apostar nos avanços tecnológicos". As informações são da Agência Brasil.