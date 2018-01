Lula deve ficar no hospital até sexta para conter fadiga O ex-presidente Lula deve permanecer internado no hospital Sírio-Libanês até sexta-feira, quando concluirá as 33 sessões de radioterapia no combate contra um câncer de laringe. Segundo a assessoria do petista, a equipe médica pretende mantê-lo no hospital para poupá-lo do deslocamento diário entre sua casa em São Bernardo do Campo e São Paulo. Lula foi internado no sábado com sintomas de inflamação na garganta e no esôfago, além de fraqueza e tosse forte.