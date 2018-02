Lula chega a São Bernardo para comício de Marinho

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar ao comício da campanha do candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Lula está acompanhado da primeira-dama, Marisa Letícia, do presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, do deputado federal Vicentinho e do senador Eduardo Suplicy. O comício, que ocorre na Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção, em São Bernardo, é o segundo compromisso eleitoral de Lula neste sábado, após participar de carreata pelas ruas de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e de comício da candidata petista à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Marinho deixou o Ministério da Previdência no último dia 4 de junho para concorrer à prefeitura de São Bernardo pelo PT, liderando a coligação São Bernardo de Todos, com outros dez partidos. A disputa em São Bernardo do Campo tem uma importância significativa para o PT, já que o partido não vence uma eleição municipal na cidade - berço do PT - há 16 anos. A cidade tem 800 mil habitantes e diversos simbolismos para o partido do Presidente Lula, que vota na cidade, já que foi palco das greves mais importantes da história sindical do País na década de 70, num movimento que acabou fomentando a criação do Partido dos Trabalhadores. Hoje, abriga o mais importante sindicato da CUT, o dos metalúrgicos do ABC. Na cidade, Lula venceu as cinco eleições presidenciais que disputou, o que não se repete nas eleições locais, onde o PT venceu apenas uma eleição para a prefeitura, há 20 anos.