Lula aparece de máscara após 1ª quimioterapia O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu nesta quarta-feira, 9, na janela de seu apartamento, em São Bernardo do Campo, usando uma máscara cirúrgica. Diagnosticado há dez dias com um tumor na laringe, Lula concluiu no sábado o primeiro ciclo de quimioterapia para se tratar da doença. Segundo os médicos, estão previstos mais dois ciclos. Na manhã desta quinta, 10, Lula foi visto novamente.