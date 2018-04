Luizianne Lins vence em Fortaleza com 53%, diz boca-de-urna

A pesquisa Ibope de boca-de-urna, divulgada neste domingo, 5, aponta que a candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), pode vencer a disputa já no primeiro turno. Ele obteve 53% dos votos válidos, contra 25% de Moroni Torgan (DEM), que aparece em segundo. Patricia Saboya (PDT) é projetada com 15%. Veja Também: Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos TSE registra 168 prisões e casos de 509 irregularidades Imagens da votação pelo Brasil A pesquisa, realizada pelo Ibope a pedido da TV Globo, entrevistou 4 mil eleitores do Estado e tem margem de erro de dois pontos. No topo em todas as pesquisas de intenção de voto, a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), não escondia a confiança de ser reeleita já no primeiro turno. A discussão na cidade era se ela cumpriria os quatro anos de mandato ou disputaria, em 2010, o governo do Estado ou uma vaga no Senado. "Como administradora, eu posso dizer que quero cumprir os quatro anos de governo. Para mim, é muito nobre receber do povo toda essa adesão. Por tudo isso, eu vou ficar os quatro anos como prefeita", assegurou a petista. (Carmen Pompeu, de O Estado de S. Paulo)