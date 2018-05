Luizianne Lins confirma vantagem folgada em mais duas pesquisas Pesquisas do Ibope/TV Verdes Mares e Vox Populi/TV Jangadeiro, divulgadas nesta segunda-feira, confirmaram o crescimento da prefeita e candidata à reeleição em Fortaleza, Luizianne Lins (PT), se distanciando em mais de 20 pontos dos segundo colocado. Na terceira pesquisa do Ibope, Luizianne cresceu 18 pontos percentuais passando de 28 por cento da pesquisa anterior para 46 por cento. Já na quinta pesquisa do Vox Populi, a candidata do PT cresceu 11 pontos, passando de 34 por cento registrados na pesquisa anterior para 45 por cento. De acordo com o Ibope, Moroni Torgan (DEM) perdeu 11 pontos, caindo de 33 para 22 por cento. A candidata do PDT, Patrícia Saboya, caiu dois pontos e tem hoje 17 por cento das intenções de voto. A soma dos votos dos candidatos, com exceção de Luizianne, totaliza 46 por cento. Em eventual segundo turno, Luizianne ganha de Moroni por 58 a 35 por cento e de Patrícia por 58 a 34 por cento. Patrícia venceria de Moroni por 44 a 41 por cento. A pesquisa do Ibope foi feita de 4 a 6 de setembro e ouviu 805 eleitores. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Na consulta sobre a expectativa de vitória, quando é indagado quem o eleitor acredita que vencerá independente do voto dele, 66 por cento acreditam que Luizianne vença, 13 por cento que o vencedor será Moroni e 10 por cento Patrícia. Já na quinta pesquisa do Vox Populi, Moroni Torgan tinha 27 por cento das intenções de voto e agora tem 23 por cento. Patrícia Saboya passou de 20 por cento para 17 por cento. A soma dos votos de todos os candidatos, com exceção de Luizianne, totaliza 43 por cento. O Vox Populi entrevistou 700 pessoas nos dias 5 e 4 de setembro e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. (Reportagem de Clara Guimarães)