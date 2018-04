Luizianne atribui vitória ao trabalho, e não ao marketing

Reeleita prefeita de Fortaleza com 50,16% dos votos válidos, a petista Luizianne Lins credita a vitória nas urnas mais ao bom governo que fez e menos ao trabalho de marketing desenvolvido pelo publicitário Duda Mendonça. "Eu digo que não tinha nem Lula e nem Duda. Se nós não tivéssemos feito um bom governo, nada disso seria importante para a gente ganhar no primeiro turno", declarou ela. Veja Também: Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Tire suas dúvidas sobre as eleições Para os próximos quatro anos, Luizianne prometeu fazer de Fortaleza a "princesa do Brasil". Ao comentar se planeja vôos mais altos no cenário político nacional, ela usou de bom humor. "Quem já fica o tempo todo (ouvindo): mulher, nordestina, loura (risos). A gente já tem algumas dificuldades para enfrentar só pelo estereótipo". Mas, falando sério, ela conta que deseja, sim, influenciar na vida pública, "independente se eu seja candidata, prefeita ou uma simples cidadã comum querendo influenciar o mundo".