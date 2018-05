Luizianne amplia liderança em Fortaleza, aponta Datafolha Luizianne Lins (PT), prefeita de Fortaleza e candidata à reeleição, ganhou nove pontos percentuais na preferência do eleitorado, de acordo com pesquisa Datafolha/O Povo divulgada nesta segunda-feira. Passando de 35 por cento, registrados na pesquisa anterior, para 44 por cento na atual, ela abriu vantagem de 22 pontos para o segundo colocado, Moroni Torgan (DEM), e 25 para Patricia Saboya (PDT). Faltando pouco menos de um mês para as eleições, a disputa se desloca para a segunda colocação com a queda de sete pontos percentuais de Moroni, que passou de 29 por cento para 22 por cento das intenções de voto. Patricia manteve o mesmo percentual de voto da pesquisa anterior, 19 por cento. Ela está tecnicamente empatada com o candidato do DEM na disputa por uma vaga no 2o turno, já que a margem de erro é de três pontos. Luizianne levaria vantagem também nas simulações de 2o turno tanto contra Moroni quanto contra Patrícia. Contra o candidato do DEM, o resultado seria 56 por cento a 37 por cento para a petista. Contra a pedetista, Luizianne venceria por 54 a 40 por cento. Na disputa entre Moroni e Patrícia, a candidata do PDT levaria a melhor, com 51 por cento, contra 36 por cento do democrata. Quem mais cresceu no índice de rejeição foi Moroni. Na pesquisa anterior do Datafolha sua rejeição, que era de 31 agora está em 37 por cento. Já o percentual de eleitores que não votam na candidata petista caiu de 29 para 26 por cento. Patrícia tem a menor rejeição entre os três candidatos que protagonizam a disputa, se mantendo em 20 por cento nos dois últimos levantamentos. A pesquisa foi realizada nos dias 5 e 6 de setembro e ouviu 816 eleitores. Nas duas pesquisas anteriores, Luizianne e Moroni polarizavam a disputa, com Patrícia aparecendo bem atrás, na terceira colocação. Durante esta semana, serão divulgadas ainda a pesquisa do Ibope e do Vox Populi. As sondagens mostram a situação da disputa após três semanas de exibição das propagandas no horário eleitoral gratuito na televisão e rádio. Na última semana o tom da campanha de Moroni foi mais agressivo. Ele abandonou o estilo propositivo e passou a criticar de forma mais sistemática a prefeita petista. Já Patrícia, que desde o inicio da campanha tem feito duras criticas à gestão de Luizianne, amenizou os ataques. Luizianne tem direcionado sua estratégia de campanha para tentar vencer já no primeiro turno. Para isso ela precisaria ultrapassar o total somado de todos os outros candidatos que, na pesquisa de hoje, chega a 47 por cento.. (Por Clara Guimarães)