Luiz Tadeu Leite é eleito prefeito de Montes Claros-MG Em Montes Claros (MG), Luiz Tadeu Leite (PMDB) foi eleito prefeito da cidade com 52,46% dos votos válidos, segundo informa o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prefeito Athos Avelino, do PPS, recebeu 47,54% dos votos e, com 97,27% das urnas apuradas, não tem mais como reverter a situação. O total de votos em branco foi de 1,04%; os nulos, 2,85%, e a abstenção respondeu por 15,28%.