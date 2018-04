Luiz Marinho passa a liderar em São Bernardo do Campo O ex-ministro e sindicalista Luiz Marinho (PT) passou a liderar a disputa pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou na manhã deste domingo. Marinho, que contou com Lula na campanha eleitoral, tinha 57% dos votos válidos segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado às 18h41. Computados 57,3% dos votos, o tucano Orlando Morando, que saiu na frente no início da apuração, tinha 43%, enquanto os nulos somavam 6,1%, os brancos, quase 3%, e a abstenção beirava os 17%.