Luís Carlos Prestes tem posse simbólica adiada A solenidade de devolução simbólica do mandato do comunista Luís Carlos Prestes (1898-1990), marcada para ontem no Senado, foi adiada para o dia 22. A cerimônia foi postergada em função da polêmica votação da MP dos Portos na Casa. Em janeiro de 1948, Prestes foi impedido de assumir o mandato porque o Partido Comunista Brasileiro (PCB) teve o registro cancelado pela Justiça eleitoral.