Loucos por bola Enquanto nas grandes ligas europeias os campeões quase sempre são conhecidos com rodadas de antecedência, com os jogos finais perdendo em sentido e emoção, no Brasileirão 2011, depois de uma sequencia eletrizante de surpresas e reviravoltas, Vasco, Corinthians e Fluminense chegam às duas ultimas rodadas disputando o título e o país do futebol respira ansiedade e paixão. Com a seleção brasileira perdendo a mística e a nobreza, transformada em mercadoria esportiva agenciada pela CBF, a paixão pelos clubes é cada vez maior, mais forte e sincera. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na pobreza, na lealdade e na fidelidade, a aliança do torcedor com seu clube do coração é eterna.