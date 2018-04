Lopes é o novo prefeito de São José do Rio Preto-SP A apuração de 99,70% das urnas mostra que Valdomiro Lopes (PSB) é o novo prefeito de São José do Rio Preto (SP). De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h04 Lopes tinha 51,20% dos votos válidos (108.766). José Paulo Rillo (PT) ficou em segundo, com 48,80% dos votos válidos (103.649). Votos em branco somaram 1,85% (4.193) e os nulos, 4,34 (9.821). A abstenção foi de 17,94% (49.506 eleitores).