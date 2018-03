Londrina (PR) terá nova eleição no dia 29 de março O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) aprovou hoje, por unanimidade, a data para nova eleição em Londrina entre os candidatos Luiz Carlos Hauly (PSDB) e Barbosa Neto (PDT), segundo e terceiro colocados, respectivamente, no pleito de outubro na cidade. O segundo turno será em 29 de março. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia indeferido o registro da candidatura de Antônio Bellinati (PP), que obteve o maior número de votos na cidade no primeiro e no segundo turno. A Corte rejeitou a prestação de contas referente ao período em que Bellinati foi prefeito. A campanha eleitoral de rua poderá ter início a partir da data de publicação da decisão, que deverá ocorrer entre três e sete dias. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão será veiculada no período de 14 a 26 de março. Somente poderão votar os eleitores que estavam aptos a votar nas eleições do ano passado. Enquanto o novo prefeito não é escolhido, o presidente da Câmara Municipal, José Roque Neto (PTB), assume a função de prefeito.