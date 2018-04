Lobista negociou com PT confecção da 'lista de furnas'

O documento surgiu durante a crise do mensalão do PT, o maior escândalo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar fazer um contraponto às denúncias do esquema operado por Marcos Valério.

De acordo com a revista, gravações feitas pela Polícia Federal em 2006 mostram o lobista Nilton Monteiro em contato com pessoas ligadas a Rogério Correia, atual líder da bancada petista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Agostinho Valente, ex-deputado petista que agora está filiado ao PDT. Monteiro negocia a falsificação de assinaturas e pede ajuda para negócios com bancos públicos.

Citado na chamada Lista de Furnas como suposto beneficiário de caixa dois, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) pretende que seu partido apresente uma representação contra Correia na Assembleia mineira e vai acionar judicialmente os envolvidos. "A matéria confirma o que já sabíamos. Essa lista era uma operação do PT com um falsificador. Uma quadrilha operando para tentar calar e criar constrangimentos para a oposição. Isso mostra a gravidade da questão".

O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), lembrou que a falsidade do documento já tinha sido descoberta pela CPI dos Correios, que investigou o mensalão do PT. "Era uma falsificação grosseira." Ele reclamou da lentidão da PF para concluir a investigação, uma vez que a escuta divulgada foi feita em 2006. Maia quer ainda acionar o perito Ricardo Molina, que emitiu laudo dizendo não ser possível afirmar se a lista era ou não falsa.