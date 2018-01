Lobista nega ter repassado dinheiro a campanhas em 2010

O lobista João Augusto Rezende Henriques, ex-funcionário da Petrobrás, divulgou ontem uma nota na qual nega exercer influência na área internacional da estatal e que nunca repassou recursos a pessoas ou partidos. Reportagem da revista Época desta semana afirma que Henriques admitiu ter utilizado propina de negócios envolvendo uma refinaria na Argentina para distribuirdinheiro a campanhas de deputados do PMDB e até da presidente Dilma Rousseff em 2010. Ontem, integrantes da cúpula do partido aliado também negam a arrecadação de recursos, assim como petistas envolvidos na campanha de Dilma.

A reportagem da revista afirma que os negócios se concentravam na diretoria internacional da Petrobrás durante a gestão de Jorge Zelada, que ficou no cargo até julho. O repasse seria feito principalmente à bancada mineira do PMDB. São citados como possíveis beneficiários o ministro da Agricultura, Antonio Andrade, e o presidente da comissão de Finanças e Tributação da Câmara, João Magalhães. Segundo Henriques, de 60% a 70% do dinheiro arrecadado ia para os cofres do partido. É citado ainda que um negócio de R$ 1 bilhão envolvendo a empreiteira Odebrecht teria sido realizado mediante o pagamento de comissões ao PMDB e contribuição de US$ 8 milhões à campanha de Dilma. O acordo teria sido uma compensação ao PMDB pelo fim da CPI da Petrobrás, em 2009.

Em nota, o engenheiro negou as acusações atribuídas a ele. "Não exerço, e nunca exerci, qualquer interferência nos contratos da área internacional da Petrobrás. Não recebi e nunca repassei qualquer recurso para pessoas nem tampouco partidos, sejam eles PT ou PMDB", diz. "No mais, o que expôs a publicação são ilações", conclui.

O presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), negou, em nota, o recebimento dos recursos mencionados pela revista. "Não houve doação da construtora Odebrecht. É inverídica e fantasiosa a afirmação em contrário. João Augusto de Rezende Henriques não tinha autorização ou delegação para falar ou atuar em nome do PMDB, nem para buscar recursos para a campanha". Tesoureiro do partido, o senador Eunício Oliveira (CE) diz não conhecer Henriques e que nenhum dinheiro foi recebido dessa forma pelo partido. "O que posso garantir é que não entregou dinheiro para o partido. Para o partido não entregou, porque sou tesoureiro". O secretário de Finanças do PT, João Vaccari, citado como o responsável por receber o dinheiro para a campanha presidencial, também nega a acusação.