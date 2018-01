Lindbergh assume comissão econômica e reafirma candidatura

Depois de ser escalado pelo PT para protagonizar os programas partidários nas TVs e rádios fluminenses, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) ganhou mais um endosso de seu partido. Ele foi o escolhido pelos petistas - e chancelado ontem por votação - para presidir a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), uma das mais importantes do Senado.

O cargo servirá como poderosa vitrine para impulsionar sua candidatura ao governo do Rio, acirrando os ânimos do aliado PMDB, que no Estado exige o apoio dos petistas ao vice-governador Luiz Fernando Pezão.

"Não vejo uma relação direta (entre a candidatura e a presidência da CAE) mas é claro que se eu fizer um bom trabalho isso sempre vai ajudar", avaliou Lindbergh.

O petista disse que quer à frente da comissão priorizar as questões federativas, como a unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a renegociação das dívidas dos Estados e municípios e a adoção de novos critérios para a repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Lindbergh assume o comando da comissão que lhe atrairá holofotes justamente no momento em que o PMDB do Rio exige que o PT não lance nome próprio para concorrer ao Palácio da Guanabara. Em nota divulgada anteontem e assinada pelo presidente do diretório estadual, Jorge Picciani, os peemedebistas ameaçam não apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff caso o senador não desista de se candidatar.

O petista reagiu dizendo se tratar de uma "demonstração de fraqueza" e um "ato de desespero" dos aliados. Lindbergh afirma que não há hipótese de não se candidatar no ano que vem.

'Jovem'. O ataque do PMDB ratifica o objetivo do partido de se fortalecer, retomar o espaço perdido e priorizar as candidaturas próprias em ao menos 20 Estados do Brasil. O presidente nacional da legenda, o senador Valdir Raupp (RO), disse ontem que Lindbergh "é jovem e pode esperar (para concorrer ao governo do Estado)".

"Já abri mão na eleição passada para que o Sergio Cabral pudesse concorrer, chegou a minha vez", reagiu o petista. "Não sou mais garoto, tenho 43 anos." Lindbergh acredita que é "impossível" que Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva peçam para que recue da disputa em 2014.

Lula e Cabral. Depois de apoiar a nota do PMDB do Rio que exigiu apoio do PT a seu vice, Pezão, o governador Sérgio Cabral terá hoje um encontro com o ex-presidente Lula. Os peemedebistas ameaçam retirar o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff caso Lindbergh não desista da disputa. Lula, que até o momento tem apoiado as pretensões do senador petista, participará de solenidade no Rio ao lado de Cabral. Também deve jantar com o governador e com o prefeito Eduardo Paes (PMDB).

"Tomara que (o encontro de Lula e Cabral) faça o PT respeitar a isonomia. Entendemos que a reeleição da presidente Dilma é o melhor para o Brasil, assim como a continuidade da política do governador Cabral é o melhor para o Rio, com a eleição do Pezão e a manutenção da aliança com o PT. Sem isso, não tem acordo e vamos esperar a convenção nacional do PMDB", disse ontem o presidente do PMDB-RJ, Jorge Picciani.

"O Rio é a principal seção do PMDB, temos o governador e o prefeito da capital", afirmou o dirigente peemedebista. / COLABOROU LUCIANA NUNES LEAL